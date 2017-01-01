Літаки Асада скинули бочкові бомби на підконтрольні повстанцям райони

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WordPress.com Сирія. Бомба, яка вибухнула.

У сирійській армії заперечили цю інформацію

Бойові літаки режиму Башара Асада скинули бочкові бомби на райони провінції Хама Сирії, які знаходяться під контролем повстанців. Про це повідомляє Сирійська обсерваторія з прав людини, передає Reuters.

«Бойові літаки сирійського уряду скинули бочкові бомби на райони провінції Хама, що знаходяться під контролем повстанців, у вівторок, на наступний день після того, як Сполучені Штати заявили, що їхнє використання може призвести до подальших ударів США в Сирії», - йдеться в повідомленні.

Ряд бомб було скинуто в містах Тайбат Аль-Імам і Соран на північ від міста Хама в районі, де повстанські угруповання почали наступ в минулому місяці.

У той же час, джерело в сирійській армії заперечує повідомлення обсерваторії, заявивши, що армія не використовувала бочкові бомби.

Як повідомляв «Главком», у США заявили, що під час ударів ракет «Томагавк» по військовій базі в Сирії було знищено або пошкоджено 20% бойової авіації. Пізніше були оприлюднені супутникові знімки ракетних ударів США.