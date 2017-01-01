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    Літаки Асада скинули бочкові бомби на підконтрольні повстанцям райони

    • Сьогодні, 15:46
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    Сирія. Бомба, яка вибухнула.
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    Сирія. Бомба, яка вибухнула.

    У сирійській армії заперечили цю інформацію

    Бойові літаки режиму Башара Асада скинули бочкові бомби на райони провінції Хама Сирії, які знаходяться під контролем повстанців. Про це повідомляє Сирійська обсерваторія з прав людини, передає Reuters.

    «Бойові літаки сирійського уряду скинули бочкові бомби на райони провінції Хама, що знаходяться під контролем повстанців, у вівторок, на наступний день після того, як Сполучені Штати заявили, що їхнє використання може призвести до подальших ударів США в Сирії», - йдеться в повідомленні.

    Ряд бомб було скинуто в містах Тайбат Аль-Імам і Соран на північ від міста Хама в районі, де повстанські угруповання почали наступ в минулому місяці.

    У той же час, джерело в сирійській армії заперечує повідомлення обсерваторії, заявивши, що армія не використовувала бочкові бомби.

    Як повідомляв «Главком»,  у США заявили, що під час ударів ракет «Томагавк» по військовій базі в Сирії було знищено або пошкоджено 20% бойової авіації. Пізніше були оприлюднені супутникові знімки ракетних ударів США.

    Сирія бомбардування
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