Літаки президента Сирії завдали удару по повстанцях попри перемир’я

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До цього повітряні нальоти не велися майже 24 години

Літаки авіації армії президента Сирії Башара Асада відновили 1 січня бомбардування позицій повстанців поблизу Дамаска. Це сталося на третій день дії угоди про припинення вогню.

До цього повітряні нальоти не велися майже 24 години, повідомляє Reuters з посиланням на спостерігачів та представників опозиції Асада.

Зауважується, що повітряні удари були завдані по районах долини Ваді Барада, де урядові війська та їх союзники почали операцію проти опозиції більше тижня тому.

Повстанці 31 грудня попередили, що відмовляться від перемир'я, якщо урядова сторона продовжить порушення. Крім того, вони запросили російську сторону, яка підтримує президента Асада, стримувати наступ сирійської армії.

В результаті бомбардування були припинені, хоча деякі зіткнення продовжувались, але потім поновилися ввечері 1 січня.