Литва надала притулок двом геям з Чечні

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Литва є однією з перших країн в Євросоюзі, яка прийняла геїв, які зазнали переслідування

Міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічус заявив про прибуття до країни двох жителів Чечні, які зазнали там переслідування через нетрадиційну сексуальну орієнтацію.

Про це повідомляє Delfi.

«Можу підтвердити, що ми видали візи двом приїжджим з Чечні, які зазнали переслідування через своєї сексуальної орієнтації», - сказав Лінкявічус.

Він не розкрив більше жодних подробиць приїзду цих людей. За його словами, Литва є однією з перших країн в Євросоюзі, що прийняли геїв, які зазнали переслідування, і вона координує ці дії з союзниками на Заході.

«Ми послідовно порушували ці питання і в форматі ЄС, і в парламентських структурах Ради Європи - щодо можливості допомогти і, якщо потрібно, надати притулок. Ми погоджуємо свої дії з союзниками, тому що беруть участь й інші країни», - сказав міністр.

Нагадаємо, що канцлер Німеччини Ангела Меркель під час візиту у Сочі обговорила з президентом Росії Володимиром Путіним ситуацію з геями в Чечні.

«Я поговорила про те, що була дуже негативна доповідь про те, що відбувається з гомосексуалістами в Чечні, і попросила президента, щоб він вплинув на забезпечення прав меншин», - сказала Ангела Меркель.