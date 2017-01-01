Литва побудує на кордоні з РФ двохметровий паркан на 45 км

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Паркан на кордоні

Із держбюджету Литви на будівництво загородження виділено €1,335 млн

Литва побудує загородження на кордоні з Калінінградською областю РФ протяжністю 45 км. Будівництво обійдеться Литві в €1,335 млн. Як повідомила Служба охорони державного кордону республіки, договір на таку суму підписано з підрядником на проведення робіт.

«Необхідні на будівництво кошти виділяються з державного бюджету», – зазначило відомство.

Згідно з планом, загородження має бути зведено до кінця поточного року.

На сухопутній ділянці кордону з Калінінградською областю Литва вирішила побудувати дротяний паркан заввишки два метри з додатковими засобами електронного контролю.

Довжина литовсько-російського кордону (Литва межує тільки з Калінінградською областю) становить 294,4 км, з яких 253,7 км проходять по суші і внутрішніх водоймах, 18,5 км – по Куршській затоці, 22,2 км – по Балтійському морю. За оцінкою прикордонної служби, найбільш проблемна ділянка становить понад 130 км. У відомстві вважають, що внаслідок спорудження загороди буде покращено охорону державного кордону Литви і зовнішніх кордонів Євросоюзу, якими є рубежі балтійської республіки з Білоруссю та Росією.

Джерело: ТАСС