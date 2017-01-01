Литва запропонувала Естонії створити трибунал з розслідування злочинів комунізму



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Наразі лише проводяться перемовини

Міністерство юстиції Литви отримало пропозицію від Мін’юста Естонії почати консультації про заснування міжнародного трибуналу з розслідування злочинів комунізму, повідомляє видання delfi.

Відомо, що Литва поки тільки погоджує свою позицію щодо створення такого трибуналу. Колишній міністр юстиції Литви Юозас Бернатоніс разом з колегами з Естонії, Латвії, Польщі, Чехії, Словаччини, Угорщини та Грузії в 2015 році схвалив спільну заяву про необхідність створення такого органу.

Професор інституту міжнародного права та права Євросоюзу університету повідомив ЗМІ, що створення міжнародного трибуналу з розслідування злочинів комунізму було б дуже символічним актом в плані закріплення історичної пам'яті, але навряд чи б допомогло реально притягнути до відповідальності осіб, які здійснювали комуністичні репресії, тому що живих таких осіб, у всякому разі, в Литві, практично немає.

Нагадаємо, нещодавно Литва перевела через Червоний Хрест 40 тисяч євро на медикаменти та планує виділити ще 40 тисяч євро на будматеріали й генератори для забезпечення потреб постраждалих під час бойових дій в Авдіївці.