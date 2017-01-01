Литву визнано світовим лідером споживання алкоголю

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Алкогольна продукція

Минулого року один житель Литви в середньому спожив 16 літрів алкоголю

Жителі Литви є світовими лідерами за споживанням алкоголю.

Про це свідчать минулорічні дані, які у вівторок озвучив представник Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Ґауден Галі, повідомляє литовське видання Delfi.

За словами директора департаменту неінфекційних хронічних захворювань і зміцнення здорового способу життя Європейського бюро ВООЗ, в Литві в 2016 році один житель в середньому спожив 16 літрів алкоголю.

«Це, за новітніми підрахунками, робить її (Литву) найбільшої п'яницею в Європі, а також найбільш питущою країною в світі», - заявив журналістам Галі.

На другому місці розташувалася Білорусь, де на кожного жителя країни припадає близько 15 літрів алкоголю на рік. Третій рядок займає Латвія (в середньому близько 13 літрів на кожного жителя країни).

Росія разом з Польщею розташувалися на четвертій сходинці з показником трохи більше 12 літрів на кожного жителя.

Краще за всіх, за даними ВООЗ, ситуація з вирішенням проблем, пов'язаних зі споживанням алкоголю, складається в Західній Європі.

Нагадаємо, що найбільшими споживачами українського вина у 2016 році виявились росіяни.