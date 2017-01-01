«ЛНР» має сплатити за водопостачання Україні 15 січня

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Загальний борг за воду частини Луганщини, яку контролюють бойовики «ЛНР», перед «Попаснянським районним водоканалом» сьогодні складає 123 мільйони гривень

З 15 січня Комунальне підприємство «Попаснянський районний водоканал», яке постачає воду до так званої «ЛНР», чекає на черговий грошовий транш з Луганська.

Про це в ефірі програми Громадське Схід повідомив Володимир Гуц — заступник голови Луганської обласної військово-цивільної адміністрації.

Гроші з «ЛНР» на рахунок «Попаснаводоканалу» має перерахувати «Джерело нового життя» — компанія-посередник. Про її створення домовились під час Мінських переговорів ще в серпні 2016 року.

«Не вірю, що вони погасять весь борг. Однак, нас запевнили, що відтепер кошти будуть перераховуватись регулярно. Перший транш зайшов ще до 1 січня. Очікуємо після 15 січня чергового надходження. Усно ми домовились про 13 мільйонів гривень, — повідомив Володимир Гуц.

Загальний борг за воду частини Луганщини, яку контролюють бойовики «ЛНР», перед «Попаснянським районним водоканалом» сьогодні складає 123 мільйони гривень.

Проблеми з водою в самоназваній «ЛНР» почались першого грудня, коли ТОВ «Луганське енергетичне об’єднання» відключило водоканали від електрики за борги.

«Я казав, що платити почнуть одразу, як перестанемо постачати воду на непідконтрольну територію. Тут каталізатором виступила компанія «ЛЕО» (ТОВ «Луганське енергетичне об’єднання» — ред.), яке вже не могло терпіти відсутності сплати за електрику. Відключили водоканалам електрику, вода перестала постачатись. Й раптово в «ЛНР» знайшлись механізм та можливість оплати», — заявив Володимир Гуц.