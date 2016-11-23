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Лобановський увійшов до ТОП-10 найкращих тренерів

УЄФА опублікував список з десяти тренерів, які зробили найбільший внесок у розвиток футболу

Офіційний сайт УЄФА опублікував список з десяти тренерів, які зробили найбільший внесок у розвиток футболу з моменту заснування Союзу європейських футбольних асоціацій у 1954 році. До цього списку увійшов і український тренер Валерій Лобановський.

Про це повідомляє прес-служба ФК «Динамо» Київ.

«До десятки увійшов легендарний тренер київського «Динамо» Валерій Васильович Лобановський, якого сайт організації у своєму матеріалі назвав «футбольним науковцем», - йдеться у повідомленні.

Як стало відомо, до десятки кращих також увійшли Браян Клаф, Йохан Кройф, Вісенте дель Боске, сер Алекс Фергюсон, Еленіо Еррера, Удо Латтек, Рінус Міхелс, Жозе Моурінью, Арріго Саккі.