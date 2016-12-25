Лобановський увійшов до ТОП-10 найкращих тренерів за версією УЄФА

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Валерій Лобановський

Легендарного тренера київського «Динамо» назвали «футбольним науковцем»

Офіційний сайт УЄФА опублікував список із десяти тренерів, які зробили найбільший внесок у розвиток футболу з моменту заснування Союзу європейських футбольних асоціацій у 1954 році.

Як повідомляє ФК «Динамо-Київ», у переліку найкращих тренерів - Валерій Лобановський.

«До десятки увійшов легендарний тренер київського «Динамо» Валерій Васильович Лобановський, якого сайт організації у своєму матеріалі назвав «футбольним науковцем», - йдеться в повідомленні.

Крім Лобановського, в ТОП-10 тренерів є Браян Клаф, Йохан Кройф, Вісенте дель Боске, сер Алекс Фергюсон, Еленіо Еррера, Удо Латтек, Рінус Міхелс, Жозе Моурінью, Арріго Саккі.