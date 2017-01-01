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    Льодохід із Закарпаття спустився до Угорщини, де розчавив кораблі та потопив човни

    • Сьогодні, 16:38
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    mukachevo.net

    Крига припливла до Угорщини і в районі Токаю розчавила кілька короблів

    Льодохід, що рушив із Закарпаття в Угорщину по Тисі, розчавив кілька кораблів у районі Токаю.

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    Пороми та катери, що були пришвартовані у зимовій гавані, зазнали серйозних пошкоджень, адже були затиснуті брилами льоду, що сягали 40-сантиметрової товщини.

    Дьєрдь Пошто, мер Токаю, повідомив, що постраждало 3-4 великих корабля, в тому числі прогулянковий катер. Також було підтоплено кілька десятків невеликих човнів.

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    Льодохід із Закарпаття спустився до Угорщини, де розчавив кораблі та потопив човни
    Льодохід із Закарпаття спустився до Угорщини, де розчавив кораблі та потопив човни
    Льодохід із Закарпаття спустився до Угорщини, де розчавив кораблі та потопив човни
    Льодохід із Закарпаття спустився до Угорщини, де розчавив кораблі та потопив човни
    Льодохід із Закарпаття спустився до Угорщини, де розчавив кораблі та потопив човни
    Льодохід із Закарпаття спустився до Угорщини, де розчавив кораблі та потопив човни
    Льодохід із Закарпаття спустився до Угорщини, де розчавив кораблі та потопив човни
    Льодохід із Закарпаття спустився до Угорщини, де розчавив кораблі та потопив човни
    Льодохід із Закарпаття спустився до Угорщини, де розчавив кораблі та потопив човни
    Льодохід із Закарпаття спустився до Угорщини, де розчавив кораблі та потопив човни
    Льодохід із Закарпаття спустився до Угорщини, де розчавив кораблі та потопив човни
    Льодохід із Закарпаття спустився до Угорщини, де розчавив кораблі та потопив човни
    Льодохід із Закарпаття спустився до Угорщини, де розчавив кораблі та потопив човни
    Льодохід із Закарпаття спустився до Угорщини, де розчавив кораблі та потопив човни
    Льодохід із Закарпаття спустився до Угорщини, де розчавив кораблі та потопив човни
    Льодохід із Закарпаття спустився до Угорщини, де розчавив кораблі та потопив човни
    mukachevo.net

     
    Джерело: Mukachevo.net
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