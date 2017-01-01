Льодохід із Закарпаття спустився до Угорщини, де розчавив кораблі та потопив човни

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Крига припливла до Угорщини і в районі Токаю розчавила кілька короблів

Льодохід, що рушив із Закарпаття в Угорщину по Тисі, розчавив кілька кораблів у районі Токаю.

Пороми та катери, що були пришвартовані у зимовій гавані, зазнали серйозних пошкоджень, адже були затиснуті брилами льоду, що сягали 40-сантиметрової товщини.

Дьєрдь Пошто, мер Токаю, повідомив, що постраждало 3-4 великих корабля, в тому числі прогулянковий катер. Також було підтоплено кілька десятків невеликих човнів.