Льодохід із Закарпаття спустився до Угорщини, де розчавив кораблі та потопив човни
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mukachevo.net
Крига припливла до Угорщини і в районі Токаю розчавила кілька короблів
Льодохід, що рушив із Закарпаття в Угорщину по Тисі, розчавив кілька кораблів у районі Токаю.
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Пороми та катери, що були пришвартовані у зимовій гавані, зазнали серйозних пошкоджень, адже були затиснуті брилами льоду, що сягали 40-сантиметрової товщини.
Дьєрдь Пошто, мер Токаю, повідомив, що постраждало 3-4 великих корабля, в тому числі прогулянковий катер. Також було підтоплено кілька десятків невеликих човнів.
Джерело: Mukachevo.net