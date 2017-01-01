Логвинський припустив, що Аграмунт може уникнути відставки

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Фото: 112 Георгій Логвинський

Засідання асамблеї проводить віце-президент ПАРЄ від Іспанії

Президент ПАРЄ Педро Аграмунт може уникнути відставки. Про це на своїй сторінці у Facebook написав очільник підкомітету Парламентської асамблеї Ради Європи з боротьби проти тероризму Георгій Логвинський, передає «Главком».

«Можу припустити, що обіцяна письмова заява з підписом Аграмунта відсутня, і таким чином Педро пішов від основних загроз тиску подати у відставку. Значить щось буде відбуватися не за очікуваним порядком”, — написав Логвинський.

Крім того, він заявив, що Аргамунту, ймовірно, дали команду в РФ залишатися попри все на посаді президента ПАРЄ.

Нагадаємо, 25 квітня Аграмунт заявив, що готовий оголосити про свою відставку офіційно лише після завершення візиту короля Іспанії.

Зазначається також, що саму заяву про складання з себе повноважень він подасть аж 29 травня.

25 квітня у ПАРЄ розпочалися слухання щодо поїздки Аграмунта і двох його колег до Сирії.

Раніше 23 депутати з чотирьох фракцій Верховної Ради звернулися з листом до парламенту Іспанії з проханням розглянути можливість відкликання Педро Аграмунта з іспанської делегації до Парламентської асамблеї Ради Європи, що потягне за собою втрату ним посади президента ПАРЄ.

Нагадаємо, що до Сирії їздила делегація депутатів ПАРЄ та Держдуми Росії на чолі з головою ПАРЄ Педро Аграмунтом, попри те, що Аграмунт не був уповноважений асамблеєю чи її органами на здійснення такого візиту.

Торік президент ПАРЄ Педро Аграмунт виступив з ініціативою повернути Росію до асамблеї. А вже цього року російська делегація в ПАРЄ вимагала змінити правила, аби вона могла повернутися до роботи в асамблеї.

Серед ймовірних кандидатів на посаду президентом ПАРЄ називають і угорського парламентаря Жолта Немета.