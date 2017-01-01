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Скріншот відео Лоліта Мілявська

Як повідомили у Державній прикордонній службі, таке рішення біло прийняте на підставі законодавства України та наявної додаткової інформації

Російській співачці українського походження Лоліті Мілявській заборонений в’їзд в Україну на три роки. Про це повідомив Олег Слободян, спікер Державної прикордонної служби.

«На підставі законодавства України та наявної додаткової інформації громадянці РФ Мілявській Лоліті було відмолено в перетині кордону до України та заборонено в'їзд на три роки», - написав він на своїй сторінці в Facebook.

Слободян підтвердив, що Мілявська була виявлена сьогодні вранці у пункті пропуска «Конотоп», під час оформлення пасажирів потяга сполученням «Москва-Київ». У прикордонників стосовно неї була попередня інформація про порушення нею законодавства України та відвідини окупованого Криму через закриті пункти пропуску.

Нагадаємо, російську співачку українського походження Лоліту Мілявську (уроджену Горелик) зняли з потяга в Конотопі за незаконний перетин кордону України в 2015 році. У поїзді на зворотньому шляху вона звинуватила Службу безпеки України, що та змушує її забути українську мову і побажала їм «погано закінчити життя».