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    Лондон дасть грошей Україні та країнам Балтії на боротьбу з Росією

    • Сьогодні, 13:13
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    <span class="irc_pt" dir="ltr">Борис Джонсон&nbsp;</span>
    Борис Джонсон 

    Очікується, що гроші можуть бути витрачені на підвищення кібербезпеки в Україні

    Великобританія надасть своїм союзникам 700 млн фунтів стерлінгів (876 млн доларів) в якості міжнародної допомоги з метою протидії Росії, пише газета The Sun.

    Так, глава МЗС Сполученого Королівства Борис Джонсон прагне зміцнити стабільність у країнах колишнього Радянського Союзу, тому основна частина коштів буде спрямована на забезпечення захисту України і країн Балтії.

    «Ми повинні подвоїти нашу рішучість і захистити та зберегти міжнародний порядок», - зазначив Джонсон.

    Очікується, що гроші можуть бути витрачені на підвищення кібербезпеки в Україні, а також на протистояння радикалізму, зокрема, в Сирії та Лівії, зазначає видання.

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