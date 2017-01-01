Лондон дасть грошей Україні та країнам Балтії на боротьбу з Росією

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Борис Джонсон

Очікується, що гроші можуть бути витрачені на підвищення кібербезпеки в Україні

Великобританія надасть своїм союзникам 700 млн фунтів стерлінгів (876 млн доларів) в якості міжнародної допомоги з метою протидії Росії, пише газета The Sun.

Так, глава МЗС Сполученого Королівства Борис Джонсон прагне зміцнити стабільність у країнах колишнього Радянського Союзу, тому основна частина коштів буде спрямована на забезпечення захисту України і країн Балтії.

«Ми повинні подвоїти нашу рішучість і захистити та зберегти міжнародний порядок», - зазначив Джонсон.

Очікується, що гроші можуть бути витрачені на підвищення кібербезпеки в Україні, а також на протистояння радикалізму, зокрема, в Сирії та Лівії, зазначає видання.