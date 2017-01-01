Лондонську поліцію вперше очолила жінка

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Крессіда Дік

Зарплата Крессіди Дік становитиме близько 335 тисяч доларів на рік

Вперше в історії британської столиці лондонську поліцію очолила жінка. Крессіда Дік стала главою Служби столичної поліції, змінивши на цій посаді сера Бернарда Хоган-Хоу. Про це повідомляє ВВС.

«Це дуже велика відповідальність і прекрасні можливості. Я з нетерпінням чекаю можливості захищати жителів столиці і служити їм», - йдеться в заяві нового очільника поліції.

Зарплата глави лондонської поліції складе більше 270 тисяч фунтів на рік (близько 335 тисяч доларів) без урахування премій.

Раніше Дік була главою національної контртерористичної служби. У 2014 році вона залишила роботу в столичній поліції після 31 року служби і перейшла на посаду в міністерство закордонних справ.

У 2005 році після вибухів в Лондоні Дік була одним з керівників операції, в ході якої загинув бразилець Хуан Чарльз де Менезес. Як пізніше з'ясувалося, поліцейські помилково прийняли його за смертника.

Суд з'ясував, що поліцейські порушили ряд правил безпеки, але сама Крессіда Дік була визнана непричетною до загибелі бразильця.

Також на посаді глави контртерористичної служби Дік приймала ряд важливих рішень щодо забезпечення безпеки під час проведення Олімпіади-2012 в Лондоні.

Як повідомляв «Главком», вчора палата громад британського парламенту прийняла законопроект, який багато в чому схожий з американським «актом Магнітського». Новий британський закон дозволить вилучати нерухомість і заморожувати активи іноземних чиновників, викритих у порушеннях прав людини.