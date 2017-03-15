Лоукостер Ryanair відкриває сім маршрутів зі Львова

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Лоукостер Ryanair

Мінімальна заявлена ціна авіаквитка становить 19,99 євро

Європейський лоукостер Ryanair у жовтні відкриє польоти зі Львова до Кракова, Будапешта, Берліна, Вроцлава, Меммінгена, Ейндховена і Лондона. Про це повідомив на прес-конференції в Києві комерційний директор Ryanair Девід О'Брайан.

Мінімальна заявлена ціна авіаквитка становить 19,99 євро в один бік, проте наразі продаж на сайті Ryanair ще не відкрито, пише avianews.com.

Польоти зі Львова до Лондона, Берліна, Меммінгена, Ейндховена, Будапешта виконуватимуться двічі на тиждень, до Вроцлава і Кракова – тричі на тиждень.

За словами О'Брайана, авіакомпанія не розглядає питання відкриття рейсів усередині України.

За перший рік роботи Ryanair розраховує перевезти 510 тис. пасажирів на рейсах між Україною та містами Європи.

Україна стане 34-ю країною в мережі польотів Ryanair. Переговори про вихід лоукоста на український ринок велися з 2011 року.

Як повідомлялося, авіакомпанія Ryanair оголосила про свої перші рейси з Києва до Лондона, Манчестера, Ейндховена і Стокгольма. Польоти з Борисполя в Ейндховен і Манчестер виконуватимуться тричі на тиждень, в аеропорт Стокгольма «Скавста» чотири рази на тиждень, в лондонський аеропорт «Станстед» – п'ять разів на тиждень.

Раніше повідомлялося, що найбільший європейський лоукостер Ryanair може почати роботу в Україні вже з 15 березня 2017 року.

Нагадаємо, лоукост Wizz Air відкриває нові рейси з Києва. Також турецький лоукост Pegasus запустив рейс Київ – Анкара.

Міністр інфраструктури України Володимир Омелян заявив, що у 2017 році на український ринок зайдуть європейські лоукости.