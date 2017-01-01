Лойко пояснив, чому відмовився продавати права на екранізацією «Аеропорту» Голівуду

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Автор роману «Аеропорт» Сергій Лойко

Екранізацією роману про Донбас займеться українська студія

Процес підготовки до екранізації роману «Аеропорт» Сергія Лойка вже триває. Про це сам фотограф та письменник розповів в інтерв’ю «Главкому».

«У У мене будуть зустрічі в Києві з представниками відомої американської кіностудії, назву її не можу казати за контрактом. У цьому також бере участь провідна українська кіностудія. Якщо буде спільне виробництво, фільм зніматиметься в Україні. Думаю, це буде добрий фільм», - заначив Лойко.

Також він повідомив, що, за попередніми планами, фільм ставитиме дуже відомий режисер, а в головній ролі буде зірковий американський актор.

«Жодних прізвищ я, звісно, називати не можу. Але добро на екранізацію я вже дав», - сказав Лойко.

Як відомо, минулого року після переговорів Лойко відмовив голлівудським студіям «Коламбія» та «Соні Пікчерз» у придбанні прав на екранізацію історії про оборону донецького аеропорту українськими військовослужбовцями.

«Одним з найяскравіших епізодів, що були у мене на Донбасі і які описано в книзі «Аеропорт», є епізод про водія мікроавтобуса, котрий мав довезти солдатів з Дніпра до Первомайського, поряд із Пісками. Там по них мав приїхати бронетранспортер, але через бойові дії не приїхав. Я був тоді з ними. Так от, цей водій без бронежилета, без каски погодився довезти хлопців до лінії фронту. Так він потрапив на війну. На цьому мікроавтобусі ми поїхали в Піски. Там була мертва зона, в нас стріляли, кулі влучали в автобус, розбивалися вікна. На щастя, нікого не поранили. Водій дуже вміло їхав, швидко об’їжджав і згорілий танк, і інші перешкоди. Потім він цілий день провів на війні, виконуючи різні накази, евакуюючи поранених, перевозив патрони, озброєння. Також у його автобусі група спецназівців переслідувала двох підозрюваних у корегуванні ворожого вогню, і потім вони в цьому ж автобусі їх допитували, що теж було дуже цікаво. І лише потім він на цьому розбитому автобусі повернувся додому, до дружини, яка вже його «поховала», бо він не міг їй подзвонити через відсутність зв’язку. Це той самий епізод, про який студія «Коламбія Пікчерз», ґрунтуючись на моїх статтях у «Лос-Анджелес Таймс», хотіла знімати кіно. Але я не продав їм права», - розповів відомий фотограф.

Причини такого рішення, як зазначив він, полягали в умовах контракту.

«Мене часто запитують, чому я це зробив. Просте пояснення: бо дурень, викинув 175 тисяч доларів. Але, по-перше, тоді я б не зміг використати цей і ще чотири епізоди в моїй книзі. А по-друге – у контракті жодного разу не згадувалось слово «Україна». Тобто вони купували у мене права на використання персонажів і їхньої ситуації. Як я зрозумів, потім можна було знімати фільм із таким самим сюжетом у Сальвадорі чи ще десь, що дуже часто буває в кіно. І я сказав «ні»», - сказав Лойко.