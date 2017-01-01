Ложкін втратив посаду радника президента

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Борис Ложкін

Петро Порошенко скоротив чисельність своїх радників

Президент України Петро Порошенко скоротив чисельність своїх радників і звільнив з посади Бориса Ложкіна.

Про це повідомляють Українські новини, посилаючись на відповідь Адміністрації президента. Ложкін зайняв пост позаштатного радника глави держави і секретаря Національної інвестиційної ради 29 серпня 2016 року. Він перебрався на нову посаду після звільнення з Адміністрації, де був головою відомства.

У прес-службі президента не уточнили, коли саме звільнили позаштатного радника. Він значиться в списку звільнених за 25 квітня 2017 року.

У штаті Адміністрації президента вказані лише два радника. Крім того, Порошенко на його посту допомагають кілька позаштатних співробітників. Це два помічники і ще 19 радників, Знай.ua.