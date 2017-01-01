Луценка спіймали за язик: ЗМІ з'ясували, скільки насправді заробляють прокурори



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Юрій Луценко

ЗМІ: Всім регіонам було дано вказівку за будь-яку «блошину» помилку готувати ініціативні рапорти на позбавлення премій працівників прокуратури

Генпрокурор Юрій Луценко під час свого звіту підкреслив значне зростання прокурорських зарплат, пише «Страна».

Варто відзначити, що де-факто зарплати порівняно з таким же періодом 2016 року підвищили на кілька тисяч гривень. Наприклад, у 2016 році середня зарплата прокурора місцевої (районної) прокуратури була близько 6-7 тис. грн. Зараз близько 10 тис. грн. У прокуратурі обласного значення раніше 8-9 тис. грн, зараз 12-13 тис. грн. У ГПУ раніше 11-13 тис, зараз 15-16 тис. грн.

Проте є одне «але»: не вся сума - це зарплати. Левову частку цих сум становить премія, що нараховується кожен місяць так, як забажає керівник прокуратури регіонального масштабу. За будь-яку повинність, навіть саму мізерну або гірше того - абсолютно надуману, премії можуть позбавляти, що і роблять це регулярно.

ЗМІ пише, що за інформацією співробітників прокуратури на умовах анонімності, всім регіонам було дано вказівку за будь-яку «блошину» помилку готувати ініціативні рапорти на позбавлення премій працівників, простіше кажучи доноси, візувати їх у керівників і передавати до бухгалтерії на відрахування.

Ця процедура не передбачена жодним нормативним актом ГПУ і зі слів рядових співробітників прокуратури є справжній свавіллям. Під «акції» за позбавлення премій часом потрапляють навіть деякі місцеві прокуратури Києва всім складом, причому робиться це підкилимно, без надання можливості «такому, на думку донощиків, співробітнику обґрунтувати свою позицію і пояснити.

Вирахування з зарплати досить чималі, як кажуть прокурори, з якими ми поспілкувалися. Наприклад, у травні в Києві у багатьох прокурорів районів зняли майже пів зарплати з надуманої причини - нібито не проконтролювали правильне ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань співробітниками поліції.

Хоча середнє навантаження по Києву процесуального керівника - близько 500-600 кримінальних проваджень, у деяких є і по 800. Саме для цих потреб в Генпрокуратурі і регіональних прокуратурах утримується штат співробітників, які цілими днями те і роблять, що перевіряють статистику в ЄРДР і повинні вчасно сигналізувати і нагадувати колегам усувати дрібні помилки. Але немає. По кожному такому факту вирішено писати кляузи і карати співробітників - по суті своїх же колег зарплатою.

Варто нагадати, що згідно ст. 81 закону «Про прокуратуру» зарплата прокурорів чітко прив'язана до «мінімалки» і повинна складати біля місцевого прокурора 12 мінімальних зарплат, тобто близько 38,4 тис. грн гривень.