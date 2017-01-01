Луценко допускає свою участь в суді у справі про держзраду Януковича

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Юрій Луценко

Луценко входить в прокурорську групу з розслідування справи про держзраду

Генеральний прокурор України Юрій Луценко не виключає можливості своєї участі як представника держобвинувачення в суді за обвинуваченням екс-президента України Віктора Януковича в державній зраді.

Про це він повідомив в ефірі програми «Право на владу» на «1+1».

«Я не виключаю своєї участі в цьому суді на необхідному етапі», — сказав Луценко.

Він зазначив, що входить в прокурорську групу з розслідування справи про держзраду і має на це право.

Як повідомлялося, 28 квітня стало відомо, що заарештовані майже 1,5 мільярдів доларів екс-президента Віктора Януковича і його команди будуть перераховані до держбюджету України. Пізніше генпрокурор Юрій Луценко заявив, що перерахування коштів завершилося.

Заступник генпрокурора України Євген Єнін також заявляв, що слідству відомо і про інші рахунки у справі президента-утікача.



