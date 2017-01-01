Луценко доручив розібратися з тарифами на вугілля через скандал щодо «Роттердам +»

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НКРЕКП дає згоду на тарифи у регіонах, однак не контролює, на що йдуть гроші від підвищення тарифів, заявив генпрокурор

Генпрокуратура має розібратися, як Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), формує тариф на вугілля та чи застосовується при цьому так звана формула «Роттердам +».

Про це заявив генеральний прокурор Юрій Луценко на нараді щодо стану виконання органами прокуратури у 2016 році покладених на них функцій і завдань.

«Аналогічна річ із формуванням тарифу на вугілля на місцях і в центрі. До НКРЕКП. Згідно з інформаційними повідомленнями керівництва Кабінету міністрів, формула НКРЕКП не діє. Згідно з нею, вугілля було б близько 3 тис. грн, зараз маємо, за їхніми заявами, 1500 грн. Тому в мене питання, як сформовані ці 1500? Чи перевіряла НКРЕКП обґрунтованість собівартості та рентабельності монополістів, які постачають вугілля на українські станції? Чи контролює подальші дії цих тарифів уповноважений на це орган – НКРЕКП? Це завдання на цей рік, для центрального апарату і на місцях», – заявив Луценко.

Як відомо, у квітні 2016 року Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердила ринкову методику розрахунку оптової ціни електроенергії, яка базується на європейському індексі цін на вугілля. За інформацією голови комісії Дмитра Вовка, гранична ціна на вугілля мала формуватися на основі ціни (індекс API2), яка формується внаслідок торгів на біржі у Роттердамі (Нідерланди), разом з вартістю транспортування цього вугілля на внутрішній ринок – так звана формула «Роттердам + транспорт» («Роттердам +»).

10 лютого 2017 року міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик заявив, що ціна українського вугілля становить 1730 грн за тонну, що вдвічі менше за ціну, яка утворилася б за формулою «Роттердам +». За його словами, на сьогодні в оптову ціну електроенергії не закладена ціна вугілля за формулою «Роттердам +».

Про те, що формула «Роттердам +» не застосовується, заявив і прем’єр-міністр України Володимир Гройсман.

Тим часом голова Нацкомісії Вовк заявив 14 лютого, що так звана формула «Роттердам +» працює в Україні. «Це чинний документ, він використовується комісією», – сказав він на засіданні комісії.

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