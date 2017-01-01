Луценко копає під Коломойського: прокурори добралися до аудиторського звіту Приватбанку



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ігор Коломойський

Аудиторська компанія Ernst&Young за місяць до націоналізації банку підготувала документ із грифом «для конфіденційного користування» підготувала а

Печерський райсуд Києва надав Головному слідчому управлінню Генеральної прокуратури України дозвіл на виїмку «Звіту про статус проведення аналізу фінансово-господарської діяльності Приватбанку», проведеного аудиторською компанією Ernst&Young 22 листопада 2016 року.

Як стало відомо «Главкому», ухвала суду була оприлюднена 24 травня у Єдиному державному реєстрі судових рішень.

У клопотанні слідчий ГПУ вказав, що цей документ необхідний для виявлення всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні проти колишнього керівництва «Приватбанка».

Справа втім, що досудове розслідування, яке відкрили 13 листопада 2014 року за ч. 5 ст. 191 КК України («Привласнення і розтрата майна»), стосується періоду рефінансування Національним банком України банку Ігоря Коломойського. Тоді ж, за версією досудового розслідування, екс-керівництво «Приватбанка» надавало кредити пов’язаним юридичним особам на заздалегідь невигідних умовах для банку, що призвело до заборгованості юридичних осіб перед банком.

Що цікаво: вперше «Звіт про статус проведення аналізу…» авторства Ernst&Young публічно оприлюднили журналісти-розслідувачі програми «Схеми» 11 травня. У сюжеті говорилося, що незадовго до націоналізації у грудні 2016 року з фінустанови були виведені 110 млрд. грн. на рахунки фірм-бульбашок. Журналіст Олександр Чорновалов перевірив юридичні адреси реєстрації низки «позичальників» і виявилося, що таких фірм там немає або взагалі не було.

Після виходу розслідування в ефір Коломойський усі звинувачення переклав на заступницю голови НБУ Катерину Рожкову.

У судовому реєстрі збереглося достатньо ухвал Печерського райсуду, присвячених цій резонансній справі. Останні два судових рішення у «донаціоналізаційний» період написані 18 листопада 2016 року і мали на меті надання дозволів ГПУ на виїмки, переважно, внутрішньої фінансової документації банку. Також прокурори отримали копії справ Господарського суду Дніпропетровської області щодо розірвання договорів застави та стягнення заборгованості за контрактами ряду фірм, які брали кредити у Приватбанку начебто з коштів рефінансування Нацбанку.

Перші ухвали по Приватбанку, який став державним, пішли у квітні 2017-го. Тоді ж з дозволу суду Генпрокуратура прийшла в НБУ Валерії Гонтаревої. Звідти забрали інформацію про надання стабілізаційних кредитів та кредитів рефінансування Приватбанку протягом 2008-2016 років (рішення Національного банку України, висновки інспекційних перевірок, листування фінрегулятора і банка). Також узяли перелік підприємств або осіб, які, згідно з рішеннями Національного банку України, є пов'язаними з ПАТ Комерційний банк «Приватбанк». Фактично цей перелік ліг в основу нових клопотань прокурорів Луценка, які почали задовольнятися судами наприкінці квітня, у проведенні перевірок «позичальників» «Приватбанка».

Зауважимо: у матеріалах кримінальних проваджень фігурують дві ключові суми. Перша - 19 млрд. гривень, виділених у 2014 році Нацбанком на рефінансування Приватбанку. Друга – роздані «приватбанківцями» Коломойського-Боголюбова кредити в розмірі від $ 18 млн. до $ 73 млн. афілійованим підприємствам під заставу майнових прав на товар.

… А поки ГПУ демонструє потуги колишні власники банку здобувають маленьку перемогу. Окружний Адміністративний суд Києва 17 травня визнав націоналізацію Приватбанку частково незаконною. Феміда задовольнида усі вимоги позивачів, серед яких визнання протиправними цілої низку рішень, що передували викупу акцій Приватбанку урядом. Позивачі також зажадали від Приватбанку повернути списані під час націоналізації депозити в сумі понад 1 млрд гривень і втрачені ними відсотки.

Додаємо перелік фірм, на які, як вважає ГПУ,«приватбанківці» Коломойського-Боголюбова перекачали мільярдні бюджетні гроші: ТОВ «Агропромтехнологія», ТОВ «Альфатрейдер», ТОВ «Вегаторг», ТОВ «Веста-Компані», ТОВ «Віалінт», ТОВ «Віглон», ТОВ «Віітелла», ТОВ «Дарстен», ТОВ «Дортекс», ТОВ «Елсіс Тайм», ТОВ «Емпіре», ТОВ «Есмола», ТОВ «Імріс», ТОВ «Інвеструп», ТОВ «Індастріал Гарант», ТОВ «Інкерія», ТОВ «Інком 2001», ТОВ «Інторно», ТОВ «Карінда», ТОВ «Кембел», ТОВ «Мастейн», ТОВ «Метриком», ТОВ «Мілорін ЛТД», ТОВ «Орбела», ТОВ «Ортіка», ТОВ «Парадіз», ТОВ «Прадо», ТОВ «Профіт», ТОВ «Ранея», ТОВ «Рапіт», ТОВ «Реал-Стандарт», ТОВ «Ріботто», ТОВ «Руднекс», ТОВ «Салтіз», ТОВ «Солмбридж», ТОВ «Техспецмонтаж», ТОВ «Трансмолоко», ТОВ «Фаборіс», ТОВ «Фаворе», ТОВ «Фоксар», ТОВ «Юнікс», ТОВ «Церіс».

Засновниками цих компаній є нерезиденти, які підконтрольні службовим особам ПАТ КБ «Приватбанк», а саме: «Авабокс Інвестментс Лімітед», «Альфа Інтернейшнл Холдінгз ІНК.», «Балліоті Ентерпрайзес ЛТД», «БІ-СІ Карго Сервісес Лімітед», «Болрут Коммершал Лімітед», «Віанова Інвест ЛЛС», «Глобал Чемікал Сервісес Лімітед», «Грандос Ентерпрайзес ЛТД», «Грегсон ЛТД.», «Дакстон Холдінгз Лімітед», «Денніеллі Лімітед», «Джакенті Файненс ІНК.», «Еверрін Коммершіал С.А.», «Елброуф Інтернашіонал корп.», «Компанія Квеншінал Інвестментс ЛТД», «Квінберг Лімітед», «Кендлвуд Файненсіал корп.», «Кірерто Коммершфл ЛТД», «Креонтас Коммершіал ЛТД», «Кріспекс ІНК.», «Крісталмакс ЛТД», «Кронікс Холдінгз ЛТД», «Лексус Ентерпрайзес ЛТД», «Лонвуд Трейдінг КО. Лімітед», «Меінвілле Лімітед», «Мелчет Інвест Лімітед», «Модена Холдінг ЛЛС», «Монфред Холдінгз ЛТД», «Морайс Інвестментс Лімітед», «Октамар Лімітед», «Олстрім Венчерз ЛТД», «Петролінк Холдінгз С.А.», «Пріор Менеджмент ЛТД», «Прістеллі Холдінгз ІНК.», «Равенскрофт Холдінгз Лімітед», «Рейнвалд Лімітед», «Ріколлеті Лімітед», «Рістом Ентерпрайзес Лімітед», «Ронтекс ІНК.», «Солар Лімітед», «Соутфілд Адмін Лімітед», «Стафертон Коммершіал ЛТД», «Термелінгтон Коммершіал ЛТД», «Фанттеро Холдінгз Лімітед», «Фенвік Коммершіал ЛТД», «Ферланд Холдінгз Лімітед», «Фіос Венчерз ЛТД», «Форкас Лімітед», «Хеліфілд Холдінгз Лімітед», «Шевкон Холдінгз ЛТД», «Юнайтед Шіпментс Трейдінг Лімітед».