Луценко назвав обставину, яка відіграла фатальну роль у трагедії в Княжичах

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Юрій Луценко

На жаль, автомобіль групи реагування ДСО не було обладнано маячком, розповів генпрокурор

Генпрокурор Юрій Луценко заявив, що визначальну роль у трагедії в Княжичах, коли загинуло п'ятеро силовиків під час перестрілки між собою, зіграла відсутність маячків на автомобілях поліції охорони, що прибула на виклик.

«На жаль, автомобіль групи реагування ДСО не було обладнано маячком, що пізніше зіграло трагічну і визначальну роль у подіях. Поінформувавши про зламане вікно та двері помешкання, друга група реагування викликала третю, яка теж прибула на автомобілі без маячка», – сказав Луценко.

Нагадаємо, трагедія сталася в ніч на 3 грудня в Княжичах. Під час перестрілки загинуло двоє співробітників держслужби охорони, двоє поліцейських розвідників і співробітник спецпідрозділу КОРД.

Нардеп Антон Геращенко повідомляв, що троє підозрюваних у розбої, почувши постріли, відмовилися від свого плану із грабежу і виїхали на двох Toyota Land Cruiser 200 у бік Києва, де були затримані оперативниками. У них вилучено вогнепальну зброю. Їм буде висунуто звинувачення у скоєнні грабежу і розбою. Проте ЗМІ повідомили, що частині банди вдалося втекти.

Про всі обставини трагедії читайте тут.

Тим часом колеги загиблих у Княжичах працівників Держслужби охорони Сергія Орлова та Євгена Куртева вважають, що у Міністерстві внутрішніх справ подають неправдиву інформацію щодо обставин трагедії.