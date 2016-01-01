Луценко назвав осквернення синагоги в Умані антиукраїнською провокацією

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Справжні українці до цього не причетні, зауважив генпрокурор

Генпрокурор Юрій Луценко вважає, що осквернення синагоги в Умані – це антиукраїнська провокація, хай би хто її вчинив – чи агенти Кремля, чи внутрішні ідіоти, передає «112 Україна».

«Я сьогодні скасував свій наказ про відпустку черкаському обласному прокуророві. Він залишається на місці. На жаль, у Черкасах немає повноцінного керівника Національної поліції. І взагалі складна ситуація з особовим складом поліції. Тому планую, як тільки ви мене відпустите, зв'язатися з паном Аваковим і просити його делегувати в те місце досвідчених працівників карного розшуку. Я особисто вважаю, що це дуже груба антиукраїнська провокація, хай би хто її вчинив – або агенти Кремля, або внутрішні ідіоти», – заявив Луценко.

Крім того, він додав, що у будь-якому випадку це справа проти України. «Я був міністром внутрішніх справ, коли ми тільки починали організовувати масові паломництва хасидів до могили цадика Нахмана. Я пам'ятаю, що ніколи фактично там не було серйозних міжнаціональних конфліктів. Так, були якісь хуліганські дії. Якщо говорити відверто, то більше паломниками там були працівники правоохоронних органів. Чому ми долучали своїх ізраїльських колег. Але українці ніколи не конфліктували з паломниками. Під час революції, під час війни за незалежність євреї були нашими чи не найкращими союзниками. Я вважаю, що цей випадок для нас є викликом і ми повинні відповісти на нього. Доки будуть працювати оперативники, слідчі, можу сказати одне: це на моєму контролі. Але як людина на високій посаді хочу заявити через ЗМІ: це точно злочин проти України. Справжні українці до цього не причетні. Хоч би кого було встановлено – агента Росії чи внутрішнього ідіота, – його буде за це покарано. Хочу ще раз наголосити, що всі українці, абсолютна більшість справжніх українців, не страждає на ксенофобію і антисемітизм. Ми це довели за багато років незалежності. Мені здається, ми повинні пишатися тим, що саме так складається в нашій демократичній країні і берегти це».

Як повідомлялося раніше, в Умані група неонацистів увірвалася на могилу єврейського праведника Нахмана і, вигукуючи антисемітські образи, кинула свинячу голову з вирізаною свастикою, пакети з червоною фарбою у кімнату, використавши сльозогінний газ перед втечею. Вандали також залили червоною фарбою підлоги і стіни молитовного будинку.

За фактом осквернення синагоги в Умані відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками) Кримінального кодексу України.