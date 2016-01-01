Луценко назвав власників МАФів героями

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Юрій Луценко

Люди, які будуть торгувати в установлених межах, - наші герої, заявив генпрокурор

Генеральний прокурор України Юрій Луценко вважає, що чесний підприємець – не менший герой, ніж солдат. Про це він заявив сьогодні на брифінгу.

«Люди, які будуть торгувати в установлених межах, - наші герої. Людина, яка сьогодні поставила кіоск і виживає, є не меншим героєм, ніж той хлопець, який на фронті тримає лінію. Я вам чесно кажу. Сьогоднішній підприємець, який законно - підкреслюю, законно - працює в місті Києві або в Україні, не менш герой, ніж солдат, який захищає нашу країну. І ті, і ті будують країну. Тому ми не боремося з малим і середнім бізнесом», - сказав Луценко, передає 112 Україна.

«Зрештою, ці люди зробили дві революції в нашій країні. Але ми боремося з тими, хто всупереч правилам, не сплачуючи податків, сплачуючи відкати чи данину феодалам, сьогодні становлять нездорову конкуренцію законній торгівлі. Але це все треба робити законними методами. Я взяв під особистий контроль три події: дві події біля «Політеху», одну - на Оболоні», - заявив генеральний прокурор.

Раніше генпрокурор дав завдання всім державним структурам, міській владі, комунальним службам, поліції, міській прокуратурі: співпрацювати, щоб 2 тис. незаконних МАФів у Києві було прибрано в установленому законом порядку.

Зазначимо, 21 грудня під час сутичок під час знесення кіосків у Києві біля станції метро «Політехнічний інститут» постраждало 5 осіб. Власники МАФів заблокували техніку комунальників, а потім виник конфлікт між підприємцями та представниками благоустрою.

Віталій Кличко заявив, що міська влада продовжить демонтувати незаконно розміщені МАФи, адже будь-яка торгівля має бути законною і цивілізованою