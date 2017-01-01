Печерський суд Києва розгляне справу Авакова



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: Уніан Арсен Аваков

Міністр відмовився отримувати копію протоколу

Сьогодні, 26 квітня, суддя Печерського райсуду Києва розглядатиме адміністративний протокол, складений апаратом Верховної Ради України відносно міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Про це повідомив народний депутат Ігор Луценко, передає «Главком».

«26 квітня о 17 год. 20 хв. суддя Печерського райсуду Києва Шапутько розглядатиме адміністративний протокол, складений апаратом Верховної Ради України відносно Facebook-міністра Авакова, який не надав у встановлений законом строк відповідь на звернення народного депутата Ігоря Луценка. Пікантності цій справі надає та обставина, що Аваков відмовився отримувати копію протоколу: співробітників апарату Верховної Ради України, які мали роз’яснити правопорушнику Авакову його права, передбачені ст. 268 КУпАП, та вручити адмінпротокол, просто не допустили на територію МВС України», – зазначається у повідомленні.

Справа розглядатиметься в приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 42-а.