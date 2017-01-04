Луценко пообіцяв у січні визначити, де судитимуть екс-депутатів Криму

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Юрій Луценко

Під час розслідування кримінальних проваджень отримано беззаперечні докази того, що у березні 2014 депутати надали допомогу та сприяли окупації Криму, - Луценко

Апеляційний суд Києва 3-4 січня визначить, який суд розглядатиме справи щодо 6 колишніх депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим за звинуваченням у державній зраді. Про це Генпрокурор Юрій Луценко повідомив на своїй сторінці у Facebook.

«Прокуратурою Автономної Республіки Крим направлено до суду обвинувальні акти стосовно колишніх депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим Цекова С.П., Савченко С.Б., Бахарєва К.М., Гафарова Е.С., Заїченка А.А., Ільясова Р.І., Іоффе Г.А., Кличнікова В.М., Нахлупіна В.Г., Фікса Є.З., Шувайникова С.І., які обвинувачуються у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України (державна зрада). Апеляційним судом м. Києва по 6 фігурантах вже призначено засідання на 3-4.01.2017 для розгляду питання щодо визначення суду, який буде їх розглядати», – зазначив Юрій Луценко.

Генпрокурор додав, що під час розслідування кримінальних проваджень отримано беззаперечні докази того, що у березні 2014 ці депутати Верховної Ради АРК надали допомогу та сприяли окупації Криму. Зокрема, вони незаконно ухвалили низку постанов, у результаті чого було створено нелегітимне державне утворення «Республіка Крим». Обвинуваченим загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від дванадцяти до п'ятнадцяти років.