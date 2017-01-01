Луценко пообіцяв за півроку завершити розслідування справи Гонгадзе

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Луценко зазначив, що справі Гонгадзе «є важливі докази, які не всім сподобаються»

Генеральний прокурор України Юрій Луценко очікує за наступні півроку завершити розслідування вбивства журналіста Георгія Гонгадзе.

Про це він заявив в ефірі програми «Право на владу» на «1+1».

Луценко зазначив, що у цій справі «є важливі докази, які не всім сподобаються», і додав, що розслідування вбивства перебуває на його особистому контролі.

Рік тому у прокуратурі повідомляли, що замовників вбивства Гонгадзе не можна встановити зі слів екс-генерала МВС Олексія Пукача, якого засудили до довічного тюремного ув'язнення за вбивство Гонгадзе.