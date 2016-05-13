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    Луценко пообіцяв закон про реабілітацію учасників повстанського руху

    • Сьогодні, 01:37
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    Генпрокурор планує розробку Закону України про реабілітацію учасників Українських Визвольних змагань

    Генеральний прокурор Юрій Луценко анонсував розробку Закону України про реабілітацію учасників Українських визвольних змагань.

    Про це Луценко написав у facebook. 

    «Вважаю, що цього року ми маємо здійснити всеохоплюючу реабілітацію учасників національно-визвольного руху доби Центральної Ради, Гетьманату, Директорії УНР і повстанського руху 1917 – початку 1930-х років. З цією метою ми плануємо розробку Закону України про реабілітацію учасників Українських Визвольних змагань», – повідомив він.

    Луценко додав, що цей закон має набути чинності саме в 2017 році.

    «Саме в ювілейний 2017 – рік 100-річчя Української революції ми мусимо відновити історичну справедливість і відати шану поваги борцям за волю та незалежність нашої держави», –.написав генпрокурор. 

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