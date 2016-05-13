Луценко пообіцяв закон про реабілітацію учасників повстанського руху
- Сьогодні, 01:37
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Генпрокурор планує розробку Закону України про реабілітацію учасників Українських Визвольних змаганьГенеральний прокурор Юрій Луценко анонсував розробку Закону України про реабілітацію учасників Українських визвольних змагань.
Про це Луценко написав у facebook.
«Вважаю, що цього року ми маємо здійснити всеохоплюючу реабілітацію учасників національно-визвольного руху доби Центральної Ради, Гетьманату, Директорії УНР і повстанського руху 1917 – початку 1930-х років. З цією метою ми плануємо розробку Закону України про реабілітацію учасників Українських Визвольних змагань», – повідомив він.
Луценко додав, що цей закон має набути чинності саме в 2017 році.
«Саме в ювілейний 2017 – рік 100-річчя Української революції ми мусимо відновити історичну справедливість і відати шану поваги борцям за волю та незалежність нашої держави», –.написав генпрокурор.