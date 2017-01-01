Луценко попередив: чиновників-корупціонерів продовжать здавати вертольотами
- Сьогодні, 03:58
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23 підозрюваним податківцям будуть пред'явлені обвинувачення та справи будуть передані до судуМасштабне затримання податківців - не кінець операції.
Про це повідомив генеральний прокурор Юрій Луценко в ефірі телеканалу 1+1.
«Це не кінець операції. Вертольоти будуть літати. Можливо, навіть частіше, ніж в той день», - запевнив він.
Луценко також заявив, що всім 23 підозрюваним незабаром будуть пред'явлені обвинувачення та справи будуть передані до суду.
Як повідомлялося, понад 2 тис. правоохоронців провели 454 обшуку в 15 областях і затримали 23 діючих і колишніх керівників податкової служби.
Як відомо, Печерський районний суд Києва обрав екс-заступнику керівника харківської податкової адміністрації Тетяні Масловій запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі майже 999 тис. грн. Маслова має внести заставу у розмірі 998,760 тис. грн протягом п'яти днів.
Раніше Печерський суд відпустив під заставу в розмірі 15 млн гривень колишнього начальника Державної податкової служби в Луганській області Олександра Антіпова, зобов'язавши його носити електронний браслет строком на два місяці.
Також суд постановив надягнути електронний браслет з можливістю внесення застави у розмірі 12 мільйонів гривень на екс-голову Державної податкової служби у Полтавській області Володимира Задорожного.
Крім того, суд обрав запобіжний захід колишньому начальнику Державної податкової інспекції у Святошинському районі міста Києва Юрію Мостіпану. Суд вирішив звільнити його під заставу в 1 млн гривень, зобов'язавши його носити електронний браслет.
Начальнику Дарницької податкової адміністрації в Києві Юрію Кравченку обрано запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 1 млн гривень.
У середу, 24 травня, під час широкомасштабної спецоперації, проведеної спільно співробітниками Головної військової прокуратури, департаменту захисту економіки Національної поліції і спецпідрозділу КОРД по всій території України, було затримано колишніх керівників регіональних та місцевих органів ДПС України та Міндоходів, яких підозрюють у причетності до організації роботи так званих податкових майданчиків.
Як повідомляв «Главком», МВС і ГПУ відзвітували про «найбільшу антикорупційну операцію»: 454 обшуки у 15 областях, внаслідок якої затримали 25 фігурантів справи.
Згодом стали відомі імена затриманих осіб.