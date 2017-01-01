Луценко попередив: чиновників-корупціонерів продовжать здавати вертольотами

Як відомо, Печерський районний суд Києва обрав екс-заступнику керівника харківської податкової адміністрації Тетяні Масловій запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі майже 999 тис. грн. Маслова має внести заставу у розмірі 998,760 тис. грн протягом п'яти днів.

Раніше Печерський суд відпустив під заставу в розмірі 15 млн гривень колишнього начальника Державної податкової служби в Луганській області Олександра Антіпова, зобов'язавши його носити електронний браслет строком на два місяці.

Також суд постановив надягнути електронний браслет з можливістю внесення застави у розмірі 12 мільйонів гривень на екс-голову Державної податкової служби у Полтавській області Володимира Задорожного.

Крім того, суд обрав запобіжний захід колишньому начальнику Державної податкової інспекції у Святошинському районі міста Києва Юрію Мостіпану. Суд вирішив звільнити його під заставу в 1 млн гривень, зобов'язавши його носити електронний браслет.

Начальнику Дарницької податкової адміністрації в Києві Юрію Кравченку обрано запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 1 млн гривень.

У середу, 24 травня, під час широкомасштабної спецоперації, проведеної спільно співробітниками Головної військової прокуратури, департаменту захисту економіки Національної поліції і спецпідрозділу КОРД по всій території України, було затримано колишніх керівників регіональних та місцевих органів ДПС України та Міндоходів, яких підозрюють у причетності до організації роботи так званих податкових майданчиків.

Як повідомляв «Главком», МВС і ГПУ відзвітували про «найбільшу антикорупційну операцію»: 454 обшуки у 15 областях, внаслідок якої затримали 25 фігурантів справи.

Згодом стали відомі імена затриманих осіб.