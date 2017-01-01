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    Луценко потроллив Ляшка, а той злякався, що радикалів будуть «убивати і саджати»

    • Сьогодні, 14:24
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    Лідер радикалів влаштував сварку з генпрокурором

    Генеральний прокурор Юрій Луценко з трибуни Верховної Ради побажав лідеру Радикальної партії Олегу Ляшку, щоб його франція не зменшувалась.

    Так від відповів на слова Ляшка про те, що він є заангажованим генпрокурором, якому не довіряє громадськість. Лідер радикалів також додав, що всією фракцією підписалися під подання про відставку Луценка з обійманої посади.

    «Дякую, пане голово фракції, за те, що висловлюєте критику, за те, що підписуєтеся всім складом, дай Бог, щоб він не зменшився ближчим часом. Для того й є опозиція, щоб критикувати владу», - відреагував Луценко.

    «Я прошу з обох сторін дотримуватись етики», - сказав у цей момент спікер Андрій Парубій.

    «Я прошу Бога, щоб фракція радикалів не зменшилась, бо таке життя. Він постійно сам вимагає від депутатської зали зняти то з одного свого депутата, то з другого свого депутата недоторканість. Ну так він сформував свою фракцію», - пояснив свої слова Луценко.

    Одразу після словесної перепалки вся фракція Радикальної партії вийшла із зали, в кулуарах Олег Ляшко скаржився журналістам, що генпрокурор йому погрожує: «Хай Луценко розкаже, як буде зменшувати чисельність нашої фракції? Як Кучма Гонгадзe? Убивати, саджати, що?».

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