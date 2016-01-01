Луценко повідомив, коли чекати результатів слідства щодо Княжичів

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«В кінці першого кварталу наступного року можна очікувати результати слідства»

У кінці першого кварталу наступного року можна очікувати результати слідства щодо стрілянини у Княжичах, жертвами якої стали 5 працівників поліції.

Про це на брифінгу у Краматорську розповів генеральний прокурор Юрій Луценко, передає 112.ua.

«Ми чекаємо експертиз. Експертизи триватимуть приблизно місяць. Після цього буде проведено відтворення подій злочину. Відповідно будуть статті обвинувачення по вбивству з необережності чи вбивству», - сказав Луценко.

За його словами, в даній ситуації головним є визначити відповідальність службових осіб, керівників операції.

«В кінці першого кварталу наступного року можна очікувати результати слідства», - додав генпрокурор.

Нагадаємо, трагедія сталася в ніч на 3 грудня в Княжичах. Як повідомлялося раніше, під час перестрілки загинуло двоє співробітників держслужби охорони, двоє поліцейських розвідників і співробітник спецпідрозділу КОРД.

Нардеп Антон Геращенко повідомляв, що троє підозрюваних у розбої, почувши постріли, відмовилися від свого плану із грабежу і виїхали на двох Toyota Land Cruiser 200 у бік Києва, де були затримані оперативниками. У них вилучено вогнепальну зброю. Їм буде висунуто звинувачення у скоєнні грабежу і розбою. Проте ЗМІ повідомили, що частині банди вдалося втекти.

Про всі обставини трагедії читайте тут.

Тим часом колеги загиблих у Княжичах працівників Держслужби охорони Сергія Орлова та Євгена Куртева вважають, що у Міністерстві внутрішніх справ подають неправдиву інформацію щодо обставин трагедії.

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