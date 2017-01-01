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    Луценко пояснив, чому повернув Холодницькому подання щодо Дейдея та Лозового

    • Сьогодні, 13:17
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    Юрій Луценко
    Юрій Луценко

    Луценко стверджує, що подання на нардепів були підготовлені із порушенням закону

    Подання на зняття депутатської недоторканності з нардепів Євгена Дейдея та Андрія Лозового були повернуті у Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру через «грубі помилки у підготовці подання». Про це під час звітування у Верховній Раді повідомив генеральний прокурор Юрій Луценко.

    «Я отримав подання від керівника САП щодо двох народних депутатів. Я - генпрокурор, який має відповідати за законність», - сказав він і додав, що готовий подати до Ради допрацьовані САПом подання щодо цих парламентарів.

    «Щодо Бобова не було помилок – і я його спрямував. Щойно мені повідомили, що він згоден з цим повідомленням і сплачує до держскарбниці понад мільйон доларів податків. Це прекрасний приклад», - зазначив Луценко.

    Він додав, що стаття, за якою підозрювали Бобова, «особлива» – «сплата податків її закриває».

    Як повідомлялось, раніше генпрокурор Юрій Луценко повідомив, що в ході спільної перевірки поданих електронних декларацій ГПУ, САП і НАБУ до Верховної Ради України підготовлено подання на зняття депутатської недоторканності з народних депутатів Геннадія Бобова, Євгенія Дейдея та Андрія Лозового.

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