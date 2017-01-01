Луценко пояснив, чому повернув Холодницькому подання щодо Дейдея та Лозового

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Юрій Луценко

Луценко стверджує, що подання на нардепів були підготовлені із порушенням закону

Подання на зняття депутатської недоторканності з нардепів Євгена Дейдея та Андрія Лозового були повернуті у Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру через «грубі помилки у підготовці подання». Про це під час звітування у Верховній Раді повідомив генеральний прокурор Юрій Луценко.

«Я отримав подання від керівника САП щодо двох народних депутатів. Я - генпрокурор, який має відповідати за законність», - сказав він і додав, що готовий подати до Ради допрацьовані САПом подання щодо цих парламентарів.

«Щодо Бобова не було помилок – і я його спрямував. Щойно мені повідомили, що він згоден з цим повідомленням і сплачує до держскарбниці понад мільйон доларів податків. Це прекрасний приклад», - зазначив Луценко.

Він додав, що стаття, за якою підозрювали Бобова, «особлива» – «сплата податків її закриває».

Як повідомлялось, раніше генпрокурор Юрій Луценко повідомив, що в ході спільної перевірки поданих електронних декларацій ГПУ, САП і НАБУ до Верховної Ради України підготовлено подання на зняття депутатської недоторканності з народних депутатів Геннадія Бобова, Євгенія Дейдея та Андрія Лозового.