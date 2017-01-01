Луценко про схеми Януковича: 500 фірм виводили мільярди з України

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Віктор Янукович вивів з України мільярди державних коштів

Гроші виводили в район Сінгапуру, Гонконгу, де заплутували сліди

За часів Віктора Януковича було створено близько 500 фірм, які виводили кошти з України. Про ці схеми, якими користувався Янукович, розповів в ефірі 24 каналу генпрокурор Юрій Луценко.

«Слідство встановило й це зафіксовано судом. За часів Януковича було створено близько 500 фірм, які виводили кошти з України. Вони їх виводили в район Сінгапуру, Гонконгу, де заплутували сліди. далі ці потоки йшли на Кіпр і Латвію. А звідти маловідомі офшорні компанії купували облігації державної внутрішньої позики під 9% річних у валюті», – повідомив він.

Далі ж ці кошти просто множились під відсоток.

«Кількість таких облігацій – 1,5 мільярда доларів. Облігації, які зберігалися в Ощадбанку й інших банках, нараховували процент. І поступово вартість облігацій плюс відсотки накопичувалася в грошовому вимірі. Купивши ці облігації на 1 мільярд, через рік-два-три ви отримуєте 1 мільярд плюс відсотки в грошовому вигляді. На рахунках в державному Ощадбанку… (у 2015 році. – Ред.) знаходилися на рахунках живі кошти – це 1 мільярд 100 мільйонів у грошовому еквіваленті», - додав Луценко.

Як повідомлялося, колишній в.о. начальника Головного управління розвідки СБУ генерал-майор Петро Копка заявляв, що Янукович в останні місяці правління «розтикував» готівку у східних країнах, де її важко відслідкувати.

За часів Віктора Януковича було створено близько 500 фірм, які виводили кошти з України. Про ці схеми, якими користувався Янукович, розповів в ефірі 24 Каналу генпрокурор Юрій Луценко.

«Слідство встановило й це зафіксовано судом. За часів Януковича було створено близько 500 фірм, які виводили кошти з України. Вони їх виводили в район Сінгапуру, Гонконгу, де заплутували сліди. далі ці потоки йшли на Кіпр і Латвію. А звідти маловідомі офшорні компанії купували облігації державної внутрішньої позики під 9% річних у валюті», – повідомив він.

Далі ж ці кошти просто множились під відсоток.

«Кількість таких облігацій – 1,5 мільярда доларів. Облігації, які зберігалися в Ощадбанку й інших банках, нараховували процент. І поступово вартість облігацій плюс відсотки накопичувалася в грошовому вимірі. Купивши ці облігації на 1 мільярд, через рік-два-три ви отримуєте 1 мільярд плюс відсотки в грошовому вигляді. На рахунках в державному Ощадбанку… (у 2015 році. – Ред.) знаходилися на рахунках живі кошти – це 1 мільярд 100 мільйонів у грошовому еквіваленті», - додав Луценко.

Як повідомлялося, колишній в.о. начальника Головного управління розвідки СБУ генерал-майор Петро Копка заявляв, що Янукович в останні місяці правління «розтикував» готівку у східних країнах, де її важко відслідкувати

http://24tv.ua/500_spetsialno_stvorenih_firm_za_chasiv_yanukovicha_vivodili_koshti_v_rayon_singapuru_y_kipru_n824811