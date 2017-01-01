Луценко прокоментував справу проти заступника директора НАБУ Углави

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Гізо Углава

Керівництво НАБУ підписало контракт з Углавою, знаючи, що він не вийшов з грузинського громадянства, - генпрокурор

Генеральна прокуратура справді відкрила провадження щодо першого заступника директора НАБУ Гізо Углави. Про це генпрокурор Юрій Луценко сказав під час звітування у Верховній Раді.

«Ми отримали заяву від юридичної компанії та двох народних депутатів», - зазначив він.

Луценко пояснив: йдеться про те, що «керівництво НАБУ підписало контракт з Углавою, знаючи, що він не вийшов з грузинського громадянства».

«Ми не звинувачуємо, ми перевіряємо заяву. Відбудеться спокійна, об’єктивна перевірка документів. Жодної політ мотивації у цьому немає», - сказав він.

Водночас Луценко змовчав про те, що Генпрокуратура розслідує можливе ухилення від сплати податків Углавою.

Зокрема, встановлено, що він у 2016 році реалізував свої корпоративні права к грузинському ТОВ «Транспортир» (LLC Transportir), за що отримав прибуток у розмірі 3 380 705 гривень, але не сплатив до державного бюджету України грошові кошти в сумі 608 526,9 гривень (18%), чим порушив вимоги Податкового кодексу.

Суд задовольнив клопотання Генпрокуратури і надав слідству доступ до речей і документів, які містять таємницю, яка охороняється законом, що знаходяться у власності компетентних органів Грузії, зокрема до документів про втрату Углавой грузинського громадянства, а також до документів, що містять всю інформацію про компанії «Транспортир» (LLC Transportir). Рішення суду оскарженню не підлягає.