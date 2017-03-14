Луценко прокоментував справу соратника Саакашвілі

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На переконання Генпрокурора, Саакашвілі багато зробив у Грузії, але «дуже далеко заплив за буйки в Україні»

Генпрокурор Юрій Луценко згадав про справу колишнього грузинського дипломата Теймураза Нішніанідзе, відомого також через дружбу із Саакашвілі.Про таке заявив Генпрокурор у в ефірі програми HARD з Влащенко на телеканалі ZIK.

«Я не можу ділити усіх на своїх і чужих. У мене добрі товариські стосунки з Саакашвілі. Я підтримував достатньо дружні стосунки з Сакварелідзе. Я до нього достатнього позитивно ставлюся», - запевнив Луценко.

На переконання Генпрокурора, Саакашвілі багато зробив у Грузії, але «дуже далеко заплив за буйки в Україні».

«Нішніанідзе, будучи консулом Грузії в Україні, особисто підписував документи для отримання ПДВ за товари, придбані як «дьюті фрі». Він відшкодував два мільйони доларів для кількох працівників консульства… Але близько 100 мільйонів він відшкодував собі зокрема в той період, коли не був навіть в Україні. У слідства є всі докази того, що це шахрайська схема», - пояснив Луценко.

Генпрокурор підтвердив, що має до Нішніанідзе підозру.

«Я не заперечуватиму, якщо суд зменшить заставу з 10 мільйонів до меншої суми. Знаю, що депутати беруть його на поруки – також мене це влаштовує. Я хочу лише одне – щоб він не уникав слідчих дій і, як і всі, грузинська це, чи польська команда, відповідав за законом України», - додав Луценко.

Нагадаємо, департаментом з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України, за оперативного супроводження Головного управління з боротьби з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України повідомлено про підозру колишньому генеральному консулу Грузії у м. Одеса Тимуру Нішніанідзе в заволодінні державними коштами в особливо великих розмірах за попередньою змовою групою осіб та в легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом, тобто у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209 КК України.