Луценко: Рада розгляне подання на зняття недоторканності з Дейдея та Лозового після 5 червня

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Юрій Луценко

Після релігійних свят буде розглянуто та прийнято законне рішення, припускає генпрокурор

Верховна Рада розгляне зняття депутатської недоторканності з нардепів Євгена Дейдея і Андрія Лозового після 5 червня.

Про це в інтерв'ю «24 каналу» заявив генпрокурор Юрій Луценко.

«Думаю, що після релігійних свят (Трійці) буде розглянуто та прийнято законне рішення. Думаю, що матеріали будуть направлені в парламент», - сказав Луценко.

Мова йде про наступний тиждень - 5-9 червня.

«Главком» сьогодні повідомляв, що Спеціалізована антикорупційна прокуратура повторно направила до Генпрокуратури подання про зняття недоторканності з народних депутатів Євгена Дейдея і Андрія Лозового.

Раніше Генеральна прокуратура України заявила про направлення до Верховної Ради подання на зняття депутатської недоторканності лише з народного депутата Геннадія Бобова, подання на нардепів Андрія Лозового та Євгена Дейдея повернуто до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури на доопрацювання.

Раніше генпрокурор Юрій Луценко повідомив, що під час спільної перевірки поданих електронних декларацій ГПУ, САП і НАБУ до Верховної Ради України підготовлено подання на зняття депутатської недоторканності з народних депутатів Геннадія Бобова, Євгена Дейдея та Андрія Лозового.

Народний депутат від «Народного фронту» Євген Дейдей назвав «смішною» заяву генерального прокурора Юрія Луценка про подання на зняття з нього недоторканності.