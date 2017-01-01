Луценко розказав, що насправді сталося із конфіскованими «мільйонами Януковича»

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За словами генпрокурора, «буквально зараз продовжується перерахунок коштів з рахунків, на яких вони знаходилися в стані арешту»

Рішення про конфіскацію $1,5 млрд, награбованих оточенням екс-президента Віктора Януковича, ухвалив суд Краматорська Донецької області. Про це під час брифінгу заявив генпрокурор Юрій Луценко.

Генпрокурор уточнив, що йдеться саме про «общак» оточення Януковича, а не про його особисті кошти.

«Рівно місяць тому суд Донецької області прийняв рішення про конфіскацію цих коштів злочинної організації, що потребувало вступу в законну силу рішення суду. Вчора опівночі збіг місячний термін апеляції на рішення суду. Рішення суду вступило в законну силу. Тож сьогодні зранку разом із секретарем РНБО я прибув до керівництва «Ощадбанку», в якому знаходиться абсолютна більшість грошей, які були заморожені ще у 2014 році», - каже він.

За словами Луценка, «буквально зараз продовжується перерахунок коштів з рахунків, на яких вони знаходилися в стані арешту», на єдиний рахунок Державного казначейства України.

Як повідомлялось, президент Петро Порошенко сьогодні заявив, що конфісковані кошти - $1,4 млрд - екс-президента Віктора Януковича і його оточення були зараховані на рахунки Державного казначейства.

Захист Віктора Януковича заперечує його причетність до конфіскованих 1,5 млрд доларів.

Як повідомлялось, 28 січня 2015 року Державна служба фінансового моніторингу заблокувала 1,42 млрд доларів на рахунках нерезидентських компаній, пов’язаних із Віктором Януковичем, його близькими, посадовцями колишнього уряду країни та пов’язаними з ними особами.