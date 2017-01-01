Луценко розповіла, які міністри відзвітували перед комітетами парламенту



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Всі ключові міністри вже відзвітували перед комітетами парламенту,

Кабмін досі не відзвітував за рік роботи, який у квітні виповнився

Всі ключові міністри вже відзвітували перед профільними комітетами Верховної Ради про свою діяльність за рік, повідомила нардеп від БПП Ірина Луценко.

За її словами, прем'єр-міністр Володимир Гройсман ніколи не уникав спілкування з депутатами, під час прийняття ключових законів завжди присутня в парламенті і відповідає на ключові питання.

«Він найчастіше у п'ятницю на «годині запитань» до уряду. Тому я думаю, що Гройсману є про що звітувати. Всі ключові міністри звітували перед профільними комітетами. Перед пленарним тижнем наша фракція буде збиратися. Я думаю, що у нас буде приблизно 2-3-годинний розмова, тому що є представники різних комітетів у фракції, і кожен буде доповідати, будемо аналізувати, як звітували міністри, будуть у нас питання до уряду, не будуть. В цілому, виходячи з того, що я знаю з аналізу спільної роботи уряду, у нас претензій до цього уряду немає», - зазначила Луценко.

Нагадаємо, 14 квітня виповнилася річниця з моменту, коли було призначено уряд Володимира Гройсмана, проте у Верховній Раді досі не відбувся звіт Кабміну про роботу за цей час.

Очікується, що уряд буде звітувати в травні, коли депутати повернуться до сесійної зали, адже протягом 4 тижнів вони працюють в комітетах і фракціях.

Джерело: 112 Україна