Луценко розповів, коли прокуратура планує завершити слідство у справі Януковича



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Розслідування буде проводитися виключно у правовій площині, зазначив Генпрокурор

Генеральна прокуратура України планує у лютому завершити слідство у кримінальному провадженні за підозрою екс-президента Віктора Януковича у державній зраді. Про це Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив в інтерв'ю «1+1.

«Я сподіваюся на добросовісність адвокатів. Тобто в лютому ми завершимо слідство, коротке ознайомлення і початок судового процесу. В цьому ми будемо робити все не для того, щоб було швидше, а для того, щоб було якісно», - заявив Луценко.

Також він додав, що розслідування буде проводитися виключно у правовій площині.

«Ця справа, безумовно, буде предметом оскарження міжнародних інстанцій. Ми це розуміємо і тому робимо все виключно за буквою закону буквально до кожної коми», - додав Луценко.

Нагадаємо, Печерський районний суд Києва дозволив Головній військовій прокуратурі проведення щодо Віктора Януковича заочного розслідування по справі про державну зраду.

Раніше суд відмовив захисту колишнього президента Віктора Януковича в проведенні виїзного судового засідання в Росії.

Як повідомлялося, Інтерпол має намір розглянути питання відновлення міжнародного розшуку Януковича 26–29 січня.