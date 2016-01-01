Луценко розповів подробиці загибелі екс-заступника глави «Нафтогазу»

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Юрій Луценко

Ми коли ще розкривали приміщення, почули постріл, повідомив генпрокурор

Генпрокурор Юрій Луценко підтвердив, що у Вінницькій області під час обшуку у справі «Чорноморнафтогазу» скоїв самогубство екс-заступник голови «Нафтогазу» Геннадій Юр'єв, передає «112 Україна».

«Четвертий свідок, який давно перебуває в розшуку, а також у нього є ще неперевірена інформація, що він намагався зафіксувати свою смерть ще в 2014 році. Ми встановили його місцезнаходження у Вінницькій області і в момент розкриття цього будинку сам власник, свідок, колишній заступник «Нафтогазу України», пан Юр'єв, застрелився. Ми коли ще розкривали приміщення, почули постріл. Одразу після цього було викликано поліцію. А як ви самі розумієте, ці події були у присутності уповноважених понятих, при обшуку помешкання було знайдено тіло загиблого, мисливську зброю, зараз відбуваються всі необхідні слідчі та експертні дії на місці пригоди», – заявив Луценко.

Як повідомлялось, у Вінницькій області в своєму будинку застрелився колишній заступник голови «Нафтогазу» часів Януковича Геннадій Юр'єв. Юр'єв працював заступником голови «Нафтогазу», коли компанію очолював Євген Бакулін. Він входив до так званої групи «РосУкрЕнерго». Він був фігурантом розслідування, яке стосувалося зловживань на державних тендерах. Підозрюваними в цій справі є брати Олександр та Сергій Кацуби.