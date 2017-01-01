Луценко розповів про розслідування щодо Пашинського

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У справі Пашинського тривають слідчі дії

У справі щодо стрілянини за участю народного депутата України Сергія Пашинського відбуваються експерименти, а саме відтворення подій не місці.

Про це сьогодні розповів журналістам Генеральний прокурор України Юрій Луценко.

«У справі Пашинського відбуваються слідчі дії, зокрема експерименти: відтворення події на місці. Вони відбуваються по черзі, з усіма трьома активними учасниками подій у присутності понятих. Як тільки вони завершаться, можемо говорити про той чи інший хід слідства», — розповів Генпрокурор.

Нагадаємо, ввечері 31 грудня в одному з сіл Васильківщини між місцевим жителем та народним депутатом Сергієм Пашинським стався інцидент, внаслідок якого нардеп застосував вогнепальну зброю.

Національна поліція кваліфікувала напад на депутата Верховної Ради (фракція «Народний фронт») Сергія Пашинського за ст. 296 Кримінального кодексу (хуліганство).

7 лютого Печерський районний суд Києва визнав В’ячеслава Хімікуса, в якого стріляв нардеп від «Народного фронту» Сергій Пашинський, потерпілим.

Нардеп Сергій Пашинський заявив, що вимагатиме перевірки всіх учасників інциденту з В’ячеславом Хімікусом на детекторі брехні.