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    Луценко розповів, як просувається розслідування вбивства Вороненкова

    • Сьогодні, 12:29
    • Розсилка
    <p>Юрій Луценко</p>
    Фото: gp.gov.ua

    Юрій Луценко

    Генпрокурор заявив, що отримує двічі на день «непогані сигнали про перспективи у цій справі»

    Генеральний прокурор Юрій Луценко двічі на день отримує непогані сигнали про перспективи у справі вбивства російського депутата Дениса Вороненкова.

    Про це Луценко заявив в інтерв'ю «Укрінформу».

    «Правильно говорить один із дуже досвідчених українських прокурорів: «Убивають не за те, що хтось дав свідчення, а для того, щоби хтось їх не дав». Постріл у центрі Києва був, з моєї точки зору, пострілом у майбутні свідчення пана Вороненкова міжнародній спільноті щодо ролі ФСБ у політичному та економічному житті Росії», – сказав Луценко.

    За його словами, слідство, яке зараз веде столична прокуратура разом з СБУ, поліцією, активно працює у цій справі.

    «Я, звичайно, не можу коментувати. Проте фактично двічі на день я отримую непогані сигнали про перспективи у цій справі», – уточнив Луценко. 

    Нагадаємо, у центрі Києва 23 березня посеред білого дня кілер застрелив екс-депутата Держдуми Дениса Вороненкова.

    Генеральний прокурор України Юрій Луценко назвав убивство колишнього російського депутата Дениса Вороненкова «звичною для Кремля показовою стратою свідків».

    Дружина вбитого екс-депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова і другий свідок у справі Януковича екс-депутат Держдуми РФ Ілля Пономарьов будуть взяті під охорону Служби безпеки України.

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