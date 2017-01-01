Луценко розповів, як просувається розслідування вбивства Вороненкова
- Сьогодні, 12:29
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Юрій Луценко
Генпрокурор заявив, що отримує двічі на день «непогані сигнали про перспективи у цій справі»
Генеральний прокурор Юрій Луценко двічі на день отримує непогані сигнали про перспективи у справі вбивства російського депутата Дениса Вороненкова.
Про це Луценко заявив в інтерв'ю «Укрінформу».
«Правильно говорить один із дуже досвідчених українських прокурорів: «Убивають не за те, що хтось дав свідчення, а для того, щоби хтось їх не дав». Постріл у центрі Києва був, з моєї точки зору, пострілом у майбутні свідчення пана Вороненкова міжнародній спільноті щодо ролі ФСБ у політичному та економічному житті Росії», – сказав Луценко.
За його словами, слідство, яке зараз веде столична прокуратура разом з СБУ, поліцією, активно працює у цій справі.
«Я, звичайно, не можу коментувати. Проте фактично двічі на день я отримую непогані сигнали про перспективи у цій справі», – уточнив Луценко.
Нагадаємо, у центрі Києва 23 березня посеред білого дня кілер застрелив екс-депутата Держдуми Дениса Вороненкова.
Генеральний прокурор України Юрій Луценко назвав убивство колишнього російського депутата Дениса Вороненкова «звичною для Кремля показовою стратою свідків».
Дружина вбитого екс-депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова і другий свідок у справі Януковича екс-депутат Держдуми РФ Ілля Пономарьов будуть взяті під охорону Служби безпеки України.
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