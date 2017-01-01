Луценко розповів, як Янукович і його оточення виводили гроші з України

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Юрій Луценко

Вкрадені кошти через 500 компаній виводились з України, через офшори потрапляли у «всесвітню мийку», - генпрокурор

Генеральний прокурор Юрій Луценко розкрив схему, за якою екс-президент Віктор Янукович виводив гроші з України через Латвію.

«Кошти виводили з України через ряд офшорних юрисдикцій потрапляли потрапляли в так звану всесвітню мийку та зрештою випливали або на Кіпрі, або в більшості випадків у Латвії. Звідти ці кошти заходили в Україні і безальтернативно тільки ці фірми купували спеціально випущені, за рішенням цих же членів злочинної організації, державні облігації з вісьмома відсотками річних у валюті», - зазначив він.

«Вкрадені кошти через 500 компаній виводились з України, через офшори потрапляли у «всесвітню мийку. Їх три роки намагались від слідкувати прокурори, гроші випливали на Кіпрі і Латвії, і злочинці викупали держоблігації з дохідністю 8% у валюті. Придбати папери могли тільки люди Януковича», - додав він.

Луценко сказав, що досі дивується, «чому колумбійська мафія не використала таку красиву можливість відмивання коштів». «Береш вкрадені кошти, купуєш українські цінні папери, маєш 8 % річних у валюті, а потім ще й чисті гроші на виході», - підкреслив він.

За словами генпрокурора, Янукович та його оточення виводили з України награбовані державні кошти через сотні офшорних фірм, які купували державні цінні папери з високою дохідністю.