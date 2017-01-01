Луценко розповів, яку зарплату отримують прокурори



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото УНІАН Юрій Луценко

За 12 місяців зарплати працівників прокуратури суттєво зросли

У порівнянні з минулим роком зарплати прокурорів зросли на 45%. Про це під час звітування у Верховній Раді заявив генеральний прокурор Юрій Луценко.

«Працівник першого року місцевої прокуратури має на руки 9-10 тисяч гривень, працівник регіональної - від 11 до 12 тисяч», - сказав він.

Луценко також додав, що за рік реформована система прокуратури, яка раніше будувалася за «сталінською моделлю».

«Я розумів, що треба реформувати прокуратуру і змінювати. Чисельність вже скорочена на чверть. Були проведені конкурси на вакантні посади: на 600 місць прийшли 82% людей, які ніколи не працювали в прокуратур. Саме так приходять нові обличчя», - зазначив він.

Як повідомлялось, своїм найбільшим досягненням на посаді генерального прокурора Юрій Луценко назвав завершення слідства і початок суду над екс-президентом Віктором Януковичем за державну зраду.

Раніше керівник фракції Блоку Петра Порошенка Артур Герасимов повідомляв, що Луценко виступить зі звітом у парламенті цього тижня. А народний депутат від БПП Олексій Гончаренко називав дату - 24 травня.

Пізніше Луценко підтвердив намір виступити з доповіддю у Верховній Раді 24 травня.