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    Луценко сказав, коли прийде в Раду. З поданнями на нардепів?

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    Юрій Луценко
    Юрій Луценко

    Наступної середи генпрокурор Юрій Луценко планує прийти в Раду зі звітом

    Генеральний прокурор України Юрій Луценко підтвердив намір виступити з доповіддю у Верховній Раді 24 травня. Про це він повідомив журналістам в кулуарах парламенту в четвер.

    «Попередньо, думаю, що це середа», - сказав Луценко.

    На питання, чи готує він до внесення до парламенту подання на зняття недоторканності з когось із народних депутатів, генпрокурор відповів: «Там і почуєте».

    Раніше керівник фракції Блоку Петра Порошенка Артур Герасимов повідомляв, що Луценко виступить зі звітом у парламенті наступного тижня. А народний депутат від БПП Олексій Гончаренко називав дату - 24 травня.

    Джерело: Інтерфакс-Україна

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