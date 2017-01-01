Луценко сказав, коли прийде в Раду. З поданнями на нардепів?

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Юрій Луценко

Наступної середи генпрокурор Юрій Луценко планує прийти в Раду зі звітом

Генеральний прокурор України Юрій Луценко підтвердив намір виступити з доповіддю у Верховній Раді 24 травня. Про це він повідомив журналістам в кулуарах парламенту в четвер.

«Попередньо, думаю, що це середа», - сказав Луценко.

На питання, чи готує він до внесення до парламенту подання на зняття недоторканності з когось із народних депутатів, генпрокурор відповів: «Там і почуєте».

Раніше керівник фракції Блоку Петра Порошенка Артур Герасимов повідомляв, що Луценко виступить зі звітом у парламенті наступного тижня. А народний депутат від БПП Олексій Гончаренко називав дату - 24 травня.

Джерело: Інтерфакс-Україна