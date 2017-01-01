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    Луценко відзвітував про викриття двох прокурорів-хабарників

    • Сьогодні, 20:06
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    Затримання хабарника
    Затримання хабарника

    Прокурори вимагали у підприємця 130 тис грн. за закриття справи

    Начальник відділу прокуратури Київщини та прокурор Рівненщини вимагали у приватного підприємця 130 тисяч гривень за закриття справи.

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    Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив генпрокурор України Юрій Луценко.

    За його словами, Генінспекція ГПУ задокументувала начальника відділу прокуратури Київщини та прокурора Рівненщини, які в змові вимагали у підприємця 130 тис грн за закриття справи.

    «Сьогодні ж під час одержання хабара в розмірі 10 тис. грн слідчими Житомирської прокуратури затримано заступника начальника Хорошівського райвідділу поліції Л.Війтович. Всі справи реалізовані завдяки співпраці з громадянами», - додає Луценко.

    Нагадаємо, що вчора правоохоронці виявили керівника комунального підприємства м. Кам’янске на Дніпропетровщині, який вимагав за поставку паливно-мастильних матеріалів 20 відсотків «відкату». Сума коштів, яку повинні були сплатити посадовцю становила 10 тисяч гривень.

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