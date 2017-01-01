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    Луценко запевнив, що майно «сім’ї Януковича» під арештом

    • Вчора, 22:51
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    Генпрокурор попросив дочекатися суду щодо Януковича

    Генеральний прокурор України Юрій Луценко зазначив, що майно, а саме кошти і нерухомість, так званої «сім’ї» екс-президента Віктора Януковича перебуває під арештом. Про це сказав в інтерв’ю телеканалу «1+1» Генеральний прокурор України Юрій Луценко.

    «Майно сім’ї (В.Януковича — ред.) знаходиться під арештом. Це і величезні і грошові кошти, і нерухомість. Давайте дочекаємося рішення суду і після цього ви побачите результат реалізації його рішення», — зазначив він.

    Нагадаємо, Печерський районний суд Києва дозволив Головній військовій прокуратурі проведення щодо Віктора Януковича заочного розслідування по справі про державну зраду. 

    Раніше суд відмовив захисту колишнього президента Віктора Януковича в проведенні виїзного судового засідання в Росії.

    Як повідомлялося, Інтерпол має намір розглянути питання відновлення міжнародного розшуку Януковича 26–29 січня.


    Джерело: УНН

    Юрій Луценко Віктор Янукович
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