Луценко: завершено досудове розслідування щодо заступника голови Нацбанку Ткаченка
- Сьогодні, 11:31
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Генпрокурор назвав імена екс-чиновників, на майно яких накладено арешт
Генеральний прокурор України Юрій Луценко повідомив, що завершено досудове розслідування за підозрою колишнього заступника голови Національного банку Олексія Ткаченка. Про це він написав на своїй сторінці в соцмережі Facebook, передає «Главком».
«Генеральною прокуратурою України завершено досудове розслідування за підозрою колишніх заступника глови Національного банку О. Ткаченка та директора департаменту Національного банку Р. Яковлєва в участі у створеній колишнім президентом України В. Януковичем та С. Курченком злочинній організації.
Зазначених осіб обвинувачують у забезпеченні прийняття Національним банком України у 2013 році незаконного рішення про видачу підконтрольному злочинній організації банку стабілізаційного кредиту, який у подальшому використано на користь співучасників злочину шляхом виведення коштів за кордон та обернення їх на готівку», – йдеться у повідомленні.
Генпрокурор наголосив, що внаслідок скоєння злочину державі заподіяно збитки на суму 787 млн грн.
Наразі на все встановлене майно обвинувачених накладено арешт.
Обвинувальний акт у кримінальному провадженні спрямовано до суду.