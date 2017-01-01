Луценко заявив про десятки справ щодо Януковича

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Екс-президент-утікач Віктор Янукович

Луценко зазначив, що справи щодо Януковича потрібно об'єднати

У Генеральній прокуратурі України перебувають десятки справ за обвинуваченням екс-президента України Віктора Януковича. Про це повідомив генеральний прокурор Юрій Луценко під час антикорупційного тренінгу в понеділок, 22 травня.

«Щодо Януковича у провадженні перебувають десятки справ», – сказав Луценко.

Він зазначив, що, згідно з українським законодавством, ці справи потрібно буде об'єднати. «Ця справа не є дуже довгою і може бути завершена у розумні, з точки зору закону, терміни», – сказав генпрокурор.

За словами Луценка, справу щодо екс-міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка може бути передано до суду вже цієї осені.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у справі про державну зраду Януковича у суді планують допитати понад 150 свідків, у тому числі екс-прем'єр-міністра Арсенія Яценюка.

Як повідомлялося, Оболонський районний суд Києва переніс підготовче засідання у справі Януковича на 29 травня.

Під час засідання 18 травня обвинувачення попросило суд дати дозвіл на заочний судовий процес над Януковичем.

Джерело: РБК-Україна