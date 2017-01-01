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    Луценко заявив, що Генпрокуратура буде позбавлена слідства у листопаді

    • Сьогодні, 16:47
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    Це покінчення з радянською системою НКВС, коли слідство і нагляд знаходяться в одному органі, — наголосив Генпрокурор

    Генеральна прокуратура України буде позбавлена слідства у листопаді цього року.

    Про це сьогодні сказав Генпрокурор Юрій Луценко під час представлення змін до закону про заочне засудження на Комітеті з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Верховної Ради.

    «Я особисто, заступаючи на посаду сказав, що робитиму все, щоби слідство у ГПУ припинилося ще за моєї каденції. Я не відступаю від цього правила. Слідство у листопаді має піти з ГПУ. Це покінчення з радянською системою НКВС, коли слідство і нагляд знаходяться в одному органі», — наголосив він.

    При цьому, додав Луценко, Верховна Рада вирішить, чи залишати старі справи ГПУ чи ні, для того, щоб Державне бюро розслідувань могло стати на ноги.

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